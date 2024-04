Pedestre é socorrido após ‘invadir’ rodovia BR-163 e quase ser atropelado por caminhão

Carreta ficou atravessada na rodovia — Foto: Blog do Tabocal

Caso aconteceu na manhã deste sábado (27) no KM 50. Vítima foi socorrido e levado para o Hospital de Belterra.

Um pedestre foi socorrido após quase ser atropelado por um caminhão bitrem na BR-163 em Belterra, no oeste do Pará. O caso aconteceu na manhã deste sábado (27).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), populares informaram que o adolescente teria “invadido” a pista propositalmente. O acidente aconteceu no KM 50.

O motorista do caminhão bitrem conseguiu desviar da vítima, que ainda foi atingido na lateral do veículo de quase 25 metros de comprimento.

Equipes da PRF estiveram no local para apurar as circunstancias do acidente. O adolescente foi socorrido e levado para o Hospital de Belterra. O caminhão bitrem ficou praticamente atravessado na pista, provocando lentidão na circulação de veículos na rodovia.

Fonte: G1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2024/09:59:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...