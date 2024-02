Mulher mata homem a tesourada após briga por comida no Pará

Mulher matou homem com uma tesourada no pescoço | Imagem Ilustrativa

Acusada desferiu uma tesourada no pescoço do homem que morreu na hora. Eles teriam brigado por um prato de comida.

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde do último sábado (17), acusada de matar um homem com uma tesourada no pescoço. O crime ocorreu no Mercado Municipal de Parauapebas, sudeste do estado.

Luana Cruz de Jesus foi presa em flagrante pela Guarda Municipal. Ela alegou que matou Glauber Santos de Oliveira, de 33 anos, por uma suposta dívida de drogas. No entanto, testemunhas relataram que a mulher teria atacado a vítima na região do pescoço após pedir comida e ele ter negado.

Após o crime, Luana fugiu do local levando a arma utilizada no crime, mas foi localizada e detida pela Guarda Municipal às proximidades do mercado. Ela foi encaminhada à delegacia, onde foi autuada em flagrante por homicídio.

A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil, que ouvirá testemunhas e analisará imagens de câmeras de segurança do local para determinar a dinâmica do crime e a motivação real do crime.

Ambos, de acordo com pessoas que frequentam e trabalham naquele logradouro, seriam pessoas em situação de rua.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/16:54:19

