Polícia Civil investiga assassinato de mulher em Marabá-Pará

Vitória Silva foi executada a tiros na BR-222, em Marabá | Reprodução

Mulher foi morta na noite deste sábado (17), com vários tiros na cabeça, quando seguia na garupa de um mototáxi.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil começou a investigar a execução de uma mulher ocorrida na noite do último sábado (17), em Marabá, sudeste do estado.

O crime ocorreu por volta de 19h, na BR-222, em frente ao Bairro Nossa Senhora Aparecida (conhecido como Coca-cola), no Núcleo Nova Marabá. A vítima estava na garupa de um mototáxi quando foi executada.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Fan, preta, (placa não identificada), deram ordem de parada ao mototaxista e efetuaram três disparos em Vitória Silva, que teria aproximadamente 30 anos.

Uma guarnição do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionada e constatou o óbito da mulher.

O mototaxista informou à polícia que teria pegado a passageira próximo ao supermercado Colina e estava seguindo até o núcleo São Félix, Rua São José, quando ocorreu o crime.

Os policiais levantaram ainda que a vítima seria de Belo Monte, sudoeste do estado e trabalhava prestando serviços em uma empresa da construção da nova ponte no rio Tocantins, porém Vitória Silva estava faltando serviço nos últimos dias.

O corpo estava ainda na manhã deste domingo (18) no Instituto Médico Legal aguardando um familiar da vítima que estaria vindo de Altamira para fazer o reconhecimento a liberação.

A Divisão de Homicídios trabalha para chegar a autoria e motivação do crime. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia podem entrar em contato no número 181.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/16:49:33

