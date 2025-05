Mulher mata marido com facada no peito e confessa crime em Marabá PA

(Foto: Redes Sociais) – O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (8), na Praça da Criança, na Folha 20, no Núcleo Nova Marabá

Na madrugada desta quinta-feira (8), Ana Paula Dias Rocha confessou ter assassinado seu marido, Antônio Brito dos Santos, de 36 anos. O crime ocorreu na Praça da Criança, na Folha 20, no Núcleo Nova Marabá, a poucos metros do Hospital Municipal de Marabá, onde a vítima buscava socorro após ter sido ferido por sua esposa.

De acordo com o delegado Vinicius Cardoso das Neves, superintendente regional da Polícia Civil no Sudeste do Pará, o casal residia na Vila Baião, na zona rural de Marabá. O caso teve início na noite de quarta-feira (07), durante uma discussão em casa, enquanto ambos consumiam bebida alcoólica. Em meio à briga, Ana Paula desferiu um golpe de facão no pé de Antônio.

Em seguida, os dois decidiram ir ao Hospital Municipal de Marabá em busca de atendimento. No entanto, antes de chegarem à unidade de saúde, pararam em um bar no Bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como “Coca Cola”, para beber mais. Ao prosseguirem para o hospital na madrugada desta quinta-feira (08), Antônio foi ferido com uma facada no peito a poucos metros do destino.

A vítima não resistiu a gravidade do ferimento e morreu ainda no local. Posteriormente, o corpo de Antônio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil já havia apontado Ana Paula como a principal suspeita do homicídio durante a primeira investigação. A confirmação veio momentos depois com a própria confissão da mulher. As autoridades estão realizando buscas na zona rural onde o casal residia para coletar mais evidências.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/16:14:45

