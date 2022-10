Mulher morre ao levar descarga elétrica enquanto lavava calçada de casa

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) (Foto:Reprodução/Redes Sociais/ @guzzocalhandra)

A vítima usava uma lavadora elétrica de alta pressão e foi encontrada desmaiada

Uma mulher morreu eletrocutada enquanto lavava a calçada de sua casa na tarde desta quarta-feira (26). Calhandra Guzzo, de 34 anos, usava uma lavadora elétrica de alta pressão e foi encontrada desmaiada por vizinhos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local que fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e socorreram a vítima. No caminho para o hospital, os socorristas usaram um desfibrilador, mas não conseguiram reanimar a mulher, que teve uma parada cardíaca por causa do choque.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As autoridades aguardam o laudo de necrópsia do Instituto Médico-Legal (IML) para saberem exatamente como aconteceu o acidente. Calhandra era casada e deixa dois filhos. (As informações são do portal Extra).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/16:46:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...