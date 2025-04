Polícia Civil deflagra operação contra fraudes em consórcios de casas em Parauapebas (PA)

Foto: Reprodução | A ação teve como objetivo o combate a crimes de estelionato e o ato de induzir o consumidor ao erro.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor (DECON), vinculado à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE) e à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), deflagrou nesta quarta-feira (24) a operação “Apate” no município de Parauapebas. A ação teve como objetivo o combate a crimes de estelionato e o ato de induzir o consumidor ao erro.

Durante a operação, foi dado cumprimento a um mandado de prisão temporária, além de cinco mandados de busca e apreensão, sendo quatro em Parauapebas e um na cidade de Carajás.

“As investigações, iniciadas a partir de representação feita por uma grande empresa do setor varejista, revelaram que uma empresa local comercializava consórcios com documentos falsos, utilizando indevidamente o nome da referida rede. A apuração conduzida pela equipe da DECON, com apoio do Centro de Análise Financeira da DIOE, evidenciou a prática de “venda contemplada” ou “consórcio contemplado”, modalidade não reconhecida legalmente, como forma de atrair consumidores”, contou o delegado Yuri Vilanova, titular da DECON.

Ainda segundo as investigações, os valores pagos por clientes para aquisição de consórcios eram desviados para contas bancárias pessoais, configurando crime de estelionato. Durante o cumprimento dos mandados de busca foram apreendidos contratos falsificados e documentos que demonstravam a tentativa de associação fraudulenta da empresa investigada com a marca de uma grande varejista nacional.

A pessoa investigada foi devidamente apresentada à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e envolvidos no esquema.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/10:04:13

