Mulher morre atropelada pelo próprio carro no Maranhão

Daíne Cronemberger, 40 anos (Foto:Reprodução).

No momento do acidente, a vítima estava adentrando um terreno quando desceu do carro para fechar a porteira de acesso à propriedade.

Uma mulher de nome Daíne Cronemberger, 40 anos, morreu esmagada por uma porteira na noite deste domingo (10) na zona rural de Barão de Grajaú, no Maranhão.

De acordo com informações de populares, Daíne estava adentrando um terreno, localizado à sete quilômetros do município, quando desceu do carro para fechar a porteira de acesso à propriedade.

A vítima deixou o carro funcionando e, ao descer, o veículo se deslocou e derrubou a porteira por cima de Daíne. No veículo, estavam duas crianças pequenas.

Moradores locais, ao identificarem a ocorrência, realizaram os primeiros socorros e acionaram o Samu. Daíne chegou a ser encaminhada para o Hospital Barjonas Lobão, mas não resistiu e morreu.

