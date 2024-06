Cliente furioso destrói loja de celulares com marreta; VÍDEO

(Reprodução/Redes Sociais)- Imagens de câmeras de segurança viralizam nas redes sociais. Foram destruídos vitrine, balcão, computador, impressora e celulares.

Um homem tomado pela fúria causou danos em uma loja de celulares na manhã do último sábado (8), em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que ele invade o local armado com uma marreta e quebra diversos objetos, colocando em risco a vida de uma criança de seis anos que estava no local.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o homem se aproximando do balcão, onde uma menina de seis anos estava, e iniciando o ataque. A criança se afasta assustada enquanto ele quebra vitrines, balcões, computadores, impressoras e até mesmo celulares.

De acordo com o proprietário da loja, Diego Rodrigues, o homem havia deixado seu celular para conserto no local. Ao retornar para buscar o aparelho, insatisfeito com o serviço, ele teria exigido o estorno do pagamento de R$ 170 e, em seguida, saído da loja. Minutos depois, retornou armado com a marreta e iniciou a destruição.

Além do prejuízo financeiro, o proprietário e a filha de um funcionário, que presenciaram a cena, ficaram em estado de choque. “Estou sem saber como recomeçar”, desabafa Diego. “Ele fez tudo de caso pensado, premeditou tudo, a maldade dele foi toda calculada”, afirma o comerciante.

A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. Apesar de ter sido identificado, o homem ainda não foi localizado.

Em Montes Claros, no Norte de Minas, um homem enfurecido destruiu parte de uma loja de celulares, em um momento de raiva próximo a uma criança de seis anos. pic.twitter.com/RjCh89FXBV — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 11, 2024

