Águas do rio Tapajós já começam a invadir a principal avenida, em Santarém (PA)

Nível do rio Tapajós atinge 48 centímetros acima da cota de alerta no Município

(Foto:Reprodução).

Trecho da Travessa Clementino de Assis com Avenida Tapajós foi interditado pela SMT

O aumento do nível das águas do rio Tapajós, nos últimos dias, preocupa ribeirinhos, moradores da área central e autoridades administrativas de Santarém, no oeste do Pará. (As informações são do Portal Santarém).

Um boletim diário da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), divulgado na manhã deste domingo, 10, mostra que o nível do rio Tapajós, na régua da Agência Nacional de Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), registrou 7,68 metros, atingindo 58 centímetros acima da cota de alerta, medida em 7,10 metros.

Dados da Defesa Civil apontam que o rio Tapajós está 18 centímetros acima do mesmo período de 2021, quando registrou 7,50 metros, bem como igualou a marca de 2014, quando também registrou 7,68 metros e chegou a 10 centímetros acima de 2009, quando registrou 7,58 metros, sendo considerada a maior cheia registrada na região oeste do Pará.

Por conta da cheia deste ano, a Prefeitura Municipal já instalou bombas de sucção, em alguns trechos invadidos pelas águas do rio, na Avenida Tapajós.

A Defesa Civil informou que, devido a enchente, algumas ruas do centro da cidade estão sendo interditadas. Entre os pontos críticos, no cruzamento da Travessa Clementino de Assis com Avenida Tapajós, na orla da cidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) montou barreiras para impedir o tráfego de veículos.

Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022/15:17:09

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...