Mulher pula muro e arrasta mãe idosa pelos cabelos após saber de medida protetiva

Policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Primavera do Leste (a 240km de Cuiabá) prenderam, na manhã desta quinta-feira (18.01), uma mulher de 47 anos por descumprir medida protetiva para que se mantivesse longe da mãe, uma idosa de 77 anos.

Após a filha saber da concessão da medida protetiva, invadiu a casa da mãe e a agrediu. Na manhã do dia 12 de janeiro, a suspeita pulou o muro da residência e entrou na casa da mãe, quando a vítima tomava café da manhã, e agrediu a idosa, exigindo dinheiro e querendo levar objetos da casa.

A suspeita pegou a mãe pelos cabelos e a arrastou pelo chão da casa, proferindo xingamentos. A vítima começou a gritar e tentou correr, mas a filha bateu nela novamente.

A medida protetiva foi concedida no início da janeiro, devido às constantes agressões cometidas pela filha, que morava na mesma casa. A idosa relatou que a filha não aceita que os pais fiquem juntos, pois ela se aproveitava da aposentadoria da mãe.

O delegado Roldolpho Bandeira requereu a prisão preventiva da criminosa pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e violência psicológica contra a mãe idosa, que foi deferida pelo juízo criminal de Primavera do Leste e cumprida nesta quinta-feira.

Após os procedimentos policiais, ela será encaminhada à unidade prisional feminina em Rondonópolis.

Fonte: ReporterMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/12:28:17

