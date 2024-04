Líder religioso é preso por usar óleo para dopar e estuprar mulheres

(Foto: Reprodução)- Ele se utilizava de uma substância para deixar as vítimas sem resistência ao crime durante um suposto ato religioso.

Equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) cumpriu o mandado de prisão definitiva de um líder religioso de 57 anos condenado por estupro de vulnerável. Na época do crime, em 2012, a vítima tinha 16 anos. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 9, na capital, e foi divulgada nesta quarta-feira, 10.

Segundo a delegada Josefa Valeria, o líder religioso de uma igreja da Grande Aracaju se utilizava de um óleo que ele dizia que seria ungido. “Então, ele ficava sozinho com as vítimas, e esse óleo tinha uma substância que, assim que as vítimas acabavam inalando, ficavam dopadas e sem reação, não oferecendo resistência contra o investigado”, detalhou.

Diante da investigação e do trâmite do processo na Justiça, ele foi condenado a uma pena de nove anos de reclusão. “Assim que saiu a confirmação da condenação, nós fizemos o levantamento e demos cumprimento à decisão judicial de prisão”, complementou a delegada Josefa Valéria.

Quanto à idade da vítima – 16 anos – e a tipificação do crime, a delegada explicou que, como no fato foi comprovado a situação de vulnerabilidade da vítima, o caso foi delimitado como estupro de vunerável. “Porque foi utilizado um método que não possibilitou a resistência da vítima, ele foi condenado por estupro de vulnerável”, especificou a delegada.

Na época do fato, outras vítimas também fizeram a denúncia sobre a prática criminosa feita pelo investigado. Com a prisão, ele já se encontra à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes como esse sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2024/08:58:27

