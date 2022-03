Mulher que fez sexo com sem-teto é bipolar, confirma laudo médico

(Foto:Reprodução/ Redes sociais) – No documento, Sandra, que manteve relação sexual com Givaldo Alves, teria tido uma síndrome depressiva reativa, em 2017, e no ano seguinte, um “estado de acelebração mais atenuando” da doença

Sandre está internada, mas não tem previsão de alta da clínica

O laudo médico de Sandra, a mulher que fez sexo com o sem-teto Givaldo Alves, apontou que a paciente sofre de “transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica”. Nesta sexta-feira (25), o portal Metrópoles teve acesso ao documento, que foi assinado dia 15 de março por um psiquiatra do Hospital Universitário de Brasília (HUB), que confirma o diagnóstico de bipolaridade da vítima.

De acordo com o laudo, Sandra apresenta “alucinações auditivas, delírios grandiosos e de temática religiosa, hipertimia, falso reconhecimento, comportamentos desorganizados e por vezes inadequados”. Ainda no próprio documento, é descrito quais são os tais comportamentos da esposa do personal trainer Eduardo Alves: “hiperreligiosidade, gastos excessivos, doação dos seus pertences e resistência em se vestir”.

Em 2017, a mulher que fez sexo com o sem-teto já teria apresentado uma síndrome depressiva reativa e “estado de aceleração mais atenuando”, no ano seguinte, em 2018. Agora, Sandra está internada e tem recebido tratamento, mas não tem previsão de alta. De acordo com o marido da vítima, ela ainda não sabe da repercussão que o caso está tendo.

Segundo o psiquiatra, Sandra não seria capaz de responder por si em um processo judicial que corre, o que pode determinar que outra pessoa a representa no andamento do caso.

