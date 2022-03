Personal flagra a esposa tendo relação sexuais com morador em situação de rua dentro do carro

A mulher do personal chega a se ajoelhar para orar pelo homem em situação de rua (Foto:Reprodução/ Internet)

O educador físico teria entrado no veículo e começado a agredir o homem

Um personal trainer foi acusado de agredir um morador em situação de rua na madrugada da última quinta-feira (10), após ter flagrado a esposa em relações sexuais com o homem. Câmeras de monitoramento do bairro gravaram a violência. (As informações são do portal Metrópoles).

De acordo com a apuração do Metrópoles, a companheira de Eduardo Alves, de 31 anos, e a sogra saíram de casa a fim de ajudar o homem que estava na rua. Depois as duas teriam se separado, mas o educador físico ficou preocupado com a esposa, já que não conseguia falar com ela pelo telefone. Ele, então, teria “orado e pedido um sinal de Deus” para encontrá-la.

O personal foi até o Centro de Ensino Fundamental Paroquial e quando chegou mais perto, viu o carro em que a mulher havia saído, estacionado na rua. Ao se aproximar, flagrou a esposa e o morador em situação de rua fazendo sexo dentro do veículo. Eduardo teria entrado no carro e começado a agredir o homem.

À Polícia Civil do DF (PCDF), o personal disse que acreditava que se tratava de um estupro. No entanto, a própria mulher disse, aos policiais, que as relações sexuais foram consentidas.

A esposa do educador físico afirmou aos policiais que tinha interesse em ajudar pessoas vulneráveis por meio da igreja. No hospital, ela disse a um amigo que havia recebido uma “mensagem de Deus” para ajudar o homem com quem foi flagrada transando.

Todos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), no Distrito Federal, que investiga o caso. O morador em situação de rua também foi levado ao hospital. Ele apresentava machucados no rosto e estava com os dois olhos roxos. Apesar disso, ele passa bem. O personal prestou depoimento e foi liberado. Ele poderá responder por lesão corporal.

Despois do ocorrido, o personal se manifestou, por meio de nota enviada à reportagem, reafirmando que a mulher fora vítima de violência sexual. Segundo ele, a mulher estava em surto psicótico e, assim, não teria havido relação extraconjungal consensual e sim um estupro.

Jornal Folha do Progresso em 15/03/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...