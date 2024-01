Mulher que matou idoso a pauladas é morta por pistoleiros em Xinguara-Pará

Bárbara Emanuelle Meneses de Sousa, era conhecida como “Babi” e tinha sido solta recentemente do sistema prisional. Ela era acusada de matar um idoso a pauladas em Xinguara no sul do Pará.

A Polícia Civil do Pará investiga mais um homicídio com características de “acerto de contas”. Uma mulher foi assassinada com vários tiros na noite do último sábado (13), em Xinguara, sul do Pará. O crime ocorreu em um bar nas imediações da Feira Municipal, local de intensa movimentação, o que não inibiu a ação do criminoso.

A vítima, Bárbara Emanuelle Meneses de Sousa, era conhecida como “Babi”. Ela não teve chance de escapar da mira do atirador e morreu no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito. O assassino fugiu sem ser identificado.

A equipe plantonista da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara esteve no local coletando relatos de testemunhas e pistas que possam auxiliar nas investigações em torno do crime.

Segundo informações policiais, Bárbara era suspeita de matar a pauladas e pedradas, no dia 22 de julho de 2022, o idoso José Costa Soares, que foi encontrado morto no quintal da residência dele, por um vizinho que acionou a polícia. Ela ficou presa por dois meses, sendo solta recentemente.

A Delegacia de Polícia Civil de Xinguara instaurou um inquérito para investigar o assassinato de “Babi”. Quem tiver informações que possam auxiliar nas investigações pode informar pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/16:23:39

