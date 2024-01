Julio Iglesias é detido em aeroporto por conteúdo em mala

O cantor Julio Iglesias acabou tendo uma dor de cabeça ao desembarcar no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana. O artista foi detido por transportar conteúdos curiosos na mala.

Conhecido pelo sucesso na música romântica dos anos de 1980 e 1970, Julio Iglesias foi um fenômeno musical e conquistou muitos fãs pelo mundo todo. Atualmente, o cantor espanhol vive em Punta Cana, na República Dominicana.

Vivendo uma vida tranquila, de acordo com informações da imprensa espanhola, Julio se envolveu em uma situação delicada na cidade onde mora. Iglesias foi detido no Aeroporto Internacional de Punta Cana por conta de alguns “conteúdos” que estariam dentro da mala do cantor.

O artista desembarcava de um voo de Bahamas quando foi abordado por agentes. Ainda segundo as informações, dentro da mala de Julio havia 42 kg de alimento, o que não era permitido pelas leis alfandegárias, já que a quantidade era bem elevada.

A fiscalização identificou produtos como frutas frescas, rúcula, cogumelos, feijão e outros alimentos. Julio foi detido apenas internamente no aeroporto, mas a imprensa espanhola apontou que o cantor correu o risco de ser preso por transportar as comidas.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/16:15:11

