Mulher se joga do terceiro andar de prédio para evitar prisão em Parauapebas (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Pebinha de Açúcar

Informações preliminares dão conta que homens da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) estariam fazendo uma ‘batida’ pela área, na noite desta segunda-feira (19), quando foram avistados pela mulher, que ficou nervosa e se atirou do prédio para evitar o flagrante por posse de entorpecente.

Uma mulher ficou ferida ao se jogar do terceiro andar de uma das torres do Residencial Alto Bonito, em Parauapebas, sudeste do Estado. A vítima, que não teve o nome divulgado, teria tomado essa decisão para evitar a abordagem de uma equipe da Polícia Militar que fazia uma ronda rotineira pelo local.

You May Also Like