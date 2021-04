Transexual é agredida a pauladas por dois homens no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um boletim de ocorrência foi realizado, junto com uma solicitação ao gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), para cobrar celeridade nas apurações do caso.

Segundo informações de testemunhas, dois motociclistas a agrediram com pauladas. Bruna teria sido confundida com outra transexual que teria roubado um cliente. A jovem teve a mandíbula quebrada e está internada no Hospital Metropolitano de Belém.

