Mulher sofre estupro coletivo e cárcere por mais de 36 horas dentro de carro

Uma mulher de 35 anos procurou ajuda médica na última quinta-feira (24) após relatar ter sido vítima de estupro coletivo e mantida em cárcere privado por mais de 36 horas em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. A vítima foi abandonada às margens do Anel Rodoviário da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mulher relatou que aceitou uma carona para casa, mas durante o trajeto, o motorista desviou do caminho e acessou uma rodovia. Ainda segundo o depoimento da vítima à PM, o homem a ameaçou, afirmando possuir um revólver no porta-luvas, e então a estuprou.

A ocorrência policial registra que os abusos se estenderam por toda a noite de terça-feira (22 de abril) e por toda a quarta-feira (23 de abril). A vítima contou que o agressor deixava o carro em alguns momentos para usar drogas e se alimentar, enquanto ela permanecia trancada no veículo, sem acesso a comida ou água.

Em um momento, um segundo homem chegou e também estuprou a vítima. Após o ato, o primeiro suspeito retornou e continuou a violência sexual. Na manhã de quinta-feira (24), o agressor levou a mulher até um ponto do Anel Rodoviário de Montes Claros e a expulsou do carro, fugindo em seguida.

A vítima conseguiu caminhar até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. No local, ela registrou a ocorrência, informando que não conseguiu anotar a placa do veículo utilizado pelos agressores.

Até o encerramento desta reportagem, a Polícia Militar informou que o suspeito ainda não havia sido localizado. As autoridades seguem investigando o caso para identificar e prender os responsáveis por este crime brutal.

