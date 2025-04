Anitta é exaltada por Shakira como ‘rainha do funk brasileiro’ em premiação

Foto: Reprodução | Shakira foi além do reconhecimento musical e destacou o papel de Anitta na valorização do funk no cenário internacional.

Anitta foi homenageada na noite da última quinta-feira, 25, com o Prêmio Vanguard durante o Billboard Latin Women In Music 2025. A entrega simbólica do troféu foi feita por Shakira, que participou virtualmente do evento.

A colombiana abriu o discurso dizendo estar feliz por poder entregar o prêmio “a uma grande artista, mas também a uma grande amiga”, que é muito especial para ela. Em seguida, comparou o talento da carioca a uma obra criativa: “Dizem que o mundo nada mais é do que uma tela em branco para a criação. E se tem alguém que sabe desenhar a vida com suas ideias e com essa alegria contagiante, essa pessoa é a Anitta”.

Shakira foi além do reconhecimento musical e destacou o papel de Anitta na valorização do funk no cenário internacional. “Ela levou o som do funk aos mais altos padrões da indústria e hoje é a rainha do funk brasileiro”, afirmou.

Na cerimônia, Anitta também se apresentou com a música Larissa, que faz parte do documentário Larissa, O Outro Lado de Anitta, lançado recentemente na Netflix. Em seu discurso, ela agradeceu o reconhecimento e destacou a importância do papel das mulheres na música.

“A Shakira sempre foi uma inspiração pra mim, uma mulher incrível”, disse. “Devemos usar isso a visibilidade não apenas para ganhar dinheiro, ser famosas ou competir com os egos umas das outras, mas para transformar a sociedade de alguma forma. Com tantos milhões de pessoas nos acompanhando, temos o poder e a responsabilidade de provocar mudanças culturais”, refletiu a artista, por fim.

