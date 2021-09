Mulher suspeita de ter matado pai inspirada por filme é presa no ES

(Foto/Crédito: Reprodução/ redes sociais) – Suspeita de matar o pai, Cláudia Campos Veiga, de 41 anos, foi presa no último dia 4, em Fundão (ES). O crime ocorreu no dia 9 de julho deste ano em Embu-Guaçu (SP). As informações são do jornal O Globo e do Uol.

De acordo com as investigações, Cláudia teria se inspirado no filme “Doce Vingança” (2010), em que a protagonista mata um grupo de abusadores que a atacou. Conforme a polícia, dias antes de cometer o crime, a mulher teria enviado mensagens a um irmão fazendo diversos comentários sobre a história do filme.

Em depoimento à polícia, um ex-namorado da suspeita também reforçou que a mulher tinha vontade de se vingar do pai. Segundo o homem, a ex-namorada havia afirmado que o idoso abusou sexualmente dela durante a adolescência.

Aparecido Omar Veiga, de 65 anos, estava internado em uma clínica de reabilitação Embu-Guaçu. A mulher foi até a cidade no interior de São Paulo e convidou o idoso para uma caminhada nos arredores da propriedade. Em seguida, ela teria colocado fogo no pai, que morreu carbonizado.

A vítima foi encontrada por um funcionário da clínica horas depois do crime. Cláudia já não estava mais no local. Conforme a polícia, após a prisão no último dia 4, a mulher está no Centro Prisional Feminino de Colatina.

Procurada pelo Uol, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo informou que a delegacia capixaba trabalha para conseguir efetuar a transferência da suspeita, já que o caso é investigado em Embu-Guaçu.

Da Redação ISTOÉ

10/09/21 – 13h22

