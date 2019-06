Mulher tenta defender filho e é morta com facadas por marido em Eldorado dos Carajás

Casal estava junto há dois anos (Foto:Reprodução)

Acusado de feminicídio se entrgou à polícia

A jovem Denize Conceição da Silva, de apenas 20 anos, foi vítima de seu marido, o Fábio Lima Zuquetto, de 29 anos, sendo assassinada a facadas em mais um caso de feminicídio no Estado do Pará. O caso foi em Eldorado do Carajás, sudeste paraense, na noite desta quarta-feira (05). Depois de atacar a jovem e matá-la com a arma branca, o homem se entregou para a polícia.

Segundo a Superintendência Regional do Sudeste do Pará, vinculada à 10ª Região Integrada de Segurança Pública, o crime foi por volta de 19h30 na casa do casal, que fica na Rua Dom Pedro II, Setor 5 de Eldorado. A equipe de plantão foi acionada pela Polícia Militar, que foram os primeiros a chegar ao local. No endereço, os policiais ficaram sabendo que a mulher deu entrada no hospital vítima de lesões provocadas por arma branca e autor seria o marido. Mesmo socorrida, Denize já chegou sem vida à unidade de saúde.

Fábio se entregou horas depois na delegacia, confessando ser o autor da agressão. No momento do crime, Fábio estaria maltratando o filho de quatro anos que Denise teve em outro relacionamento. Ela teria tentado tirar a criança de perto do padrasto,e foi neste momento que ele desferiu duas facadas embaixo do braço da vítima. Fábio Lima já se entregou na Delegacia de Polícia Civil daquele município e permanece preso à disposição da Justiça.

