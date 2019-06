Setran inicia cravação de estacas metálicas na Ponte do Rio Moju

O trabalho faz parte do processo de reerguimento da ponte, destruída no mês de abril (Foto:Divulgação/Agência Pará)

Serviço, parte da reconstrução da ponte destruída, será realizado no próximo sábado (8)

Após dois meses do acidente que derrubou a ponte do Rio Moju, a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) iniciará, no próximo sábado (8), a cravação das estacas metálicas. Essas estacas formarão, mais adiante, os dois pilares do mastro central da ponte, que terá 45 metros de altura de concreto e 20 metros de estruturas mistas (aço-concreto) totalizando 65 metros de altura acima do tabuleiro (pista por onde passarão os veículos).

Segundo Pádua Andrade, secretário de Estado de Transportes, as obras de reconstrução do trecho da ponte ocorrem dentro do prazo previsto, que é de 180 dias. “O serviço de cravação das estacas acontecerá durante todo o mês de junho. Em julho iniciaremos a montagem do tabuleiro misto que será em aço e concreto e terá 268 metros de comprimento. Em seguida, haverá a instalação dos cabos-estais, tudo dentro do prazo previsto para o novo trecho da ponte estar pronto em outubro deste ano”, disse o secretário.

O mastro central dará origem ao novo trecho de 268 metros de extensão da ponte, que será construída em estágios de 12 metros, quando são instalados estais para sustentação da pista. O serviço é, atualmente, a principal solução para produzir grandes vãos, como é o caso da ponte estaiada do rio Moju, que tinha 19 apoios e quatro deles foram derrubados pelo choque da embarcação, justamente por ter um vão de apenas 88 metros, inadequado para áreas de navegação de grandes embarcações.

Uma parte do material para a obra da ponte está mobilizada em Belém (estacas e armações dos blocos e pilares) e outra parte está sendo fabricada por empresas de Fortaleza e São Paulo (Aduelas de aço do tabuleiro, segmentos de aço do mastro e as ancoragens dos cabos-estais).

O método construtivo tomou como diretriz a construção da ponte em dois eixos de ações: pré-fabricação da pista e parte do mastro, e a construção, in loco, da fundação e pilares. Essa determinação possibilita que a montagem final seja rápida o suficiente para atender o prazo previamente estabelecido.

Segundo o titular da Setran, Pádua Andrade, a parte mais difícil da obra está sendo a retirada dos escombros do fundo do rio. Inicialmente, tentou-se mover os pedaços de pista e parte dos pilares inteiros, que pesam cerca de 1,2 tonelada, o que foi inviabilizado em razão do emaranhamento desses escombros. A partir dos estudos elaborados ao longo dos dias dessa ação, identificou-se ainda a necessidade de fragmentação das peças em partes menores, o que exigiu a ampliação dos equipamentos específicos para execução de atividades subaquáticas. A retirada total dos escombros e dos destroços deve ocorrer paralelamente a obra, no prazo de três meses.

A Setran também já finalizou a pavimentação dos acessos dos dois lados do rio, nos municípios de Acará e Moju para a instalação de rampas flutuantes no local da ponte em obras. O teste da travessia, que depois dará início ao serviço de balsas, deve ser feito nesta sexta-feira (7), pela Capitania dos Portos. A navegação no local não prejudicará o andamento da obra de reconstrução do trecho da ponte.

Fluxo intenso – Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cerca de 10 mil veículos utilizam a Alça Viária diariamente. A rodovia PA-483 (Alça Viária) é um complexo de pontes e estradas que totaliza mais de 74 km de rodovias e 4,5 km de pontes, construídas para integrar a Região Metropolitana de Belém ao interior do Estado. Ela tem início na rodovia BR-316, na altura do município de Marituba, e termina no município de Barcarena, permitindo acesso às rodovias PA-475/PA-150 rumo ao sudeste e sul do Pará.

Paralelo aos trabalhos de melhoria das condições dos portos, que inclui pavimentação, tapa-buraco e limpeza das vias de acesso na capital, a Setran também está agilizando a manutenção de vias alternativas terrestres como a PA-252, vicinal Quilombolas e Perna-Sul, que estavam em situação precária de trafegabilidade. Nos próximos 15 dias, com a suspensão do tempo chuvoso, o acesso terrestre também estará liberado.

Fonte:Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...