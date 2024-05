VÍDEO: Tampa de bueiro cede e carro capota em Altamira, no Pará

(Foto: Reprodução)- Um carro de passeio capotou na manhã desta quarta-feira, 22, na rua Umbelino de Oliveira, no bairro Jardim Independente I, em Altamira, no sudoeste do Pará. O incidente foi registrado por câmeras de segurança por volta das 9 horas. (Vídeo)

De acordo com o motorista, o carro pertence a uma locadora. Ao passar por um bueiro, a tampa cedeu e, para evitar bater em uma caminhonete, ele acabou perdendo o controle do veículo. Após bater no muro de uma residência, o carro capotou.

Dentro do veículo estavam o condutor e uma mulher, ambos são funcionários da locadora. Eles sofreram apenas escoriações leves e passam bem.

A Prefeitura de Altamira informa que a Hidro, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto da cidade, tomou conhecimento de um acidente ocorrido na manhã de hoje, 22, na rua Umbelino de Oliveira, bairro Independente I, onde está localizado um bueiro, e que não recebeu registros oficiais de moradores sobre o acidente.

A Prefeitura informa que devido às fortes chuvas que tem ocorrido nestes últimos dias, o bueiro da rua acabou sendo destampado com a pressão da água da chuva, que alcança uma alta vazão e velocidade. A área já foi isolada e a tampa recolocada no bueiro, e a empresa deverá providenciar uma nova tampa que suporte a pressão da água.

