Mulher vai parar no hospital após ‘encontro’ com casal em Guarantã do Norte | MT

Foto: Reprodução | Uma jovem de 18 anos deu entrada no Hospital Municipal de Guarantã do Norte (730 km de Cuiabá) desacordada e com diversos ferimentos pelo corpo e rosto, possivelmente após ser espancada, na manhã de sábado (23). A mãe dela informou que a filha saiu para se encontrar com um casal e depois não teve mais notícias.

O hospital acionou a Polícia Militar após atendimento da jovem que ainda estava desacordada e não conseguiu fornecer informações sobre o ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe da jovem relatou que recebeu um áudio de sua filha por volta de 01h, informando que ela estava na casa de um homem identificado como Genésio, acompanhada de uma mulher conhecida como “Loira”. No áudio, a vítima mencionava uma briga, mas não especificava os detalhes.

Ao chegar no hospital, a equipe policial constatou que a jovem apresentava um corte na sobrancelha, hematomas no pescoço e braço esquerdo, além de sangue na face. Ela estava agitada e chorosa, e queixava-se de dor de cabeça. A vítima também informou ter ingerido álcool antes do incidente, mas não conseguia relatar como os ferimentos haviam ocorrido.

Segundo a enfermeira que prestou os primeiros atendimentos, a jovem foi deixada em uma área de mata na cidade após ser agredida, mas não havia mais informações disponíveis sobre os suspeitos.

Como a vítima estava inconsciente e não pôde fornecer detalhes sobre o agressor, a Polícia Militar orientou a mãe a buscar mais informações com a filha quando ela acordasse. A família foi aconselhada a comparecer à delegacia para registrar a queixa assim que a jovem se recuperasse e conseguisse identificar os responsáveis pela agressão.

Fonte: FOLHA MAX Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/09:00:40

