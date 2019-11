Mulheres de carro e armadas, assaltam professor em Tailândia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um das mulheres era morena de cabelo grisalho, entre 37 e 39 anos de idade, trajava camisa cinza. A outra era branca aparentando ser mais jovem, e estava vestida de calça vermelha com a blusa florada. O professor não conseguiu observar o rapaz que conduzia o carro.

Elas roubaram a carteira do professor, com todos cartões bancários e mais documentos pessoais, como Identidade, CPF, Título de Eleitor, Reservista e ainda a quantia de R$ 1,4 mil. Também lhe levaram o aparelho de telefone celular.

O professor Jair da Silva Souza foi vítima de um assalto na manhã desta terça-feira (5), no centro da cidade de Tailândia, nordeste paraense. O crime foi praticado por duas mulheres que estavam em um carro Chevrolet, de cor preta. Uma delas estava com arma de fogo e foi quem anunciou o assalto. De acordo com a vítima, o veículo das ladras era conduzido por um homem.

