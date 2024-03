Mulheres ganham novo canal para denunciar violência no Pará

O Governo do Estado entregou nesta sexta-feira, 8, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual). Foto: Ag. Pará

O Governo do Estado entregou nesta sexta-feira, 8, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual). A iniciativa, celebrada no Dia Internacional da Mulher, é um avanço importante na proteção dos direitos das mulheres e reforça o compromisso do Estado no enfrentamento à violência de gênero e em oferecer suporte às vítimas.

A inauguração é um marco na busca por uma sociedade igualitária e justa. É um canal seguro para buscar ajuda e justiça, reafirmando o compromisso do Estado em combater a violência contra a mulher. Hoje também foram entregues 12 viaturas rosas para reforçar o atendimento nas DEAMs da Região Metropolitana de Belém (RMB) e interior do Estado.

A DEAM Virtual, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil vai permitir que as mulheres registrem ocorrências de violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas de afeto. Por meio do site da Polícia Civil do Pará (www.pc.pa.gov.br), as vítimas poderão solicitar medidas protetivas de urgência, requisitar perícias e obter suporte sem sair de casa.

“Nós precisamos facilitar o caminho de acesso que as mulheres que se sintam vítima, ou que tenham sido agredidas, tenham as políticas de proteção. Por isso, além dos prédios físicos das delegacias especializadas de proteção à mulher, que estão sendo espalhadas por todas as regiões do Estado, nós também estamos ofertando esta ferramenta para que, através da delegacia virtual, se possa facilitar o acesso e a oportunidade de denunciar. Pois com isto, você empodera as mulheres a efetivamente fazer com que os órgãos de segurança combatam todo e qualquer crime contra elas no Estado do Pará”, informou o governador, Helder Barbalho.

O delegado Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, contou que a DEAM virtual será um dos instrumentos mais importantes no combate aos crimes contra a mulher no Pará.

“A nova delegacia virtual é um instrumento importante que o Estado está disponibilizando no enfrentamento à violência de gênero. Ela vai possibilitar às mulheres, numa forma muito rápida, que os órgãos do Estado tenham conhecimento sobre qualquer agressão ou qualquer ameaça que elas estejam sofrendo. Esta unidade está iniciando o funcionamento a partir desta data e vamos espalhar em todas as nossas unidades esta mesma opção de atendimento que será uma vitória”.

