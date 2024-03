Inscrições para CNH social começam nesta segunda-feira (11) no MT

CNH Social disponibiliza primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente — Foto: Reprodução

De acordo com o governo, serão custeadas 100% das taxas de emissão aos beneficiários que se enquadrarem nos critérios do programa (veja abaixo os critérios).

A estimativa é atender 10 mil pessoas, neste ano, para garantir o direito de mobilidade e qualificação para o mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas através do site da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc). A avaliação dos inscritos e seleção dos beneficiários também será feita pela Pasta.

A lista dos candidatos será encaminhada para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para o atendimento.

Quem pode se inscrever?

Para se inscrever no programa é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CAD Único), ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, morar em Mato Grosso há pelo menos um ano.

De acordo com o governo, quem já possui um Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) em aberto não poderá participar. O programa também não contempla renovação de CNH e nem a emissão do documento definitivo.

Os beneficiados não pagarão as seguintes despesas:

*Exame de aptidão física e mental ou junta médica;

*Exame de avaliação psicológica;

*Exame teórico, reexame teórico;

*Exame prático de direção veicular;

*Reexame prático de direção veicular, e demais taxas referentes à abertura de requerimento, coleta de fotos, lançamento de frequência de curso teórico e de confecção da CNH nas categorias A ou B. No caso dos reexames, é permitido somente um por beneficiário.

Fonte: G1MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/07:16:46

