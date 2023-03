Mulheres mantêm homem preso em casa de prostituição e terminam presas

Segundo a polícia, a mãe do rapaz teria procurado a delegacia para denunciar que seu filho estava em cárcere privado por uma dívida referente a drogas consumidas no prostíbulo. (Foto:Divulgação / Polícia Civil do Distrito Federal).

Três mulheres foram presas por envolvimento com tráfico de drogas e extorsão em uma casa de prostituição localizada na Asa Norte, em Brasília (DF), na última quarta-feira (1º).

As prisões foram efetuadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após a mãe de um dos clientes denunciar o cárcere privado de seu filho.

De acordo com informações da 35ª Delegacia de Sobradinho 2, a mãe do rapaz teria procurado a delegacia para denunciar que seu filho estava preso em cárcere privado por uma dívida de R$ 300, que seria referente a drogas consumidas no prostíbulo.

A vítima estaria sofrendo ameaças de morte caso não pagasse a suposta dívida, e teria sido orientado pelo estabelecimento a não envolver a polícia.

Com base nas informações fornecidas pela mulher, os agentes da polícia foram até o endereço da casa de prostituição e conseguiram localizar as suspeitas, que foram presas em flagrante.

Segundo a PCDF, o rapaz mantido em cárcere privado teria feito a dívida após manter relações sexuais com uma trabalhadora do local, e teria sido ameaçado e coagido a pressionar sua mãe para pagar a quantia devida.

As mulheres presas, duas delas com ficha criminal por envolvimento com drogas e roubos, dentre outros crimes, irão responder pelos crimes de extorsão, manutenção de casa de prostituição e envolvimento com tráfico de drogas. A polícia segue investigando o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do O Liberal — em 03/03/2023/18:15:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...