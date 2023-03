Publicação Nº 048/2023 – RV. COMERCIO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

RV. COMERCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS – inscrito no CNPJ nº 16.692.413/0001-14, localizado na rua Pinheiro, s/n, Bairro Setor Industrial, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU à SEMMA/NP a (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICANDO – L.A.S) , através do protocolo 417/2023 em 03/03/2023, para a sua atividade.

