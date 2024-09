Mulheres são presas após furtar armas de fogo em Redenção | PA

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na manhã do último domingo (22). As suspeitas seguem à disposição da Justiça.

Duas mulheres foram presas pela Policia Militar na manhã do último domingo (22), na cidade de Redenção, no sul do Pará, acusadas de porte ilegal de arma de fogo e furto.

Segundo informações da PM, um senhor morador do estado do Moto Grosso, informou que encontrou duas mulheres na rua em Redenção, e em um ato de solidariedade, deu abrigo para que pudessem dormir, e no dia seguinte seguir viagem.

Na manhã de domingo quando as mulheres saíram, ele sentiu falta de suas armas, uma Pistola PT-917-9mm e um revólver 357 Magnum Taurus e varias munições. Segundo ele todo o material é registrado, pois ele é um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

As mulheres foram presas dentro de um Ônibus, quando se preparavam para fugir. As armas foram encontradas dentro de uma mala no bagageiro do veículo.

As mulheres e as armas foram levadas para a Delegacia de Redenção, onde foram autuadas pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e furto.

