Homem é morto e tem pênis arrancado em cidade do Pará

O caso ocorreu na manhã deste domingo (5), na cidade de Tomé-Açu, nordeste do Pará.

O crime ocorreu em um ramal do município de Tomé-açu, no Nordeste do Pará.

No município de Tomé-Açu, região do nordeste paraense, um homem foi assassinado a facadas e pedradas e ainda teve seu pênis arrancado. O crime aconteceu na manhã deste domingo (5), por volta das 9h.

Policiais militares de serviço na viatura 5709 estavam realizando patrulhamento pelo município de Tomé-Açu quando foram informados sobre um homicídio ocorrido no ramal do Maçaranduba, zona rural. Os policiais foram até o local e encontraram um homem morto com diversas facadas por várias partes do corpo. A vítima, identificada como Antônio Lima de Sousa, de 40 anos, também teve sua cabeça esmagada a pedradas. Os assassinos foram identificados como Geovane Carneiro da Silva e Lucivaldo Carneiro da Silva.

Segundo testemunhas, vítima e os acusados estavam juntos ingerindo bebidas alcoólicas próximo de um igarapé. Em determinado momento, Antônio teria dito que iria estuprar a filha de Geovane. Irritados, Geovane e Lucivaldo mataram Antônio e ainda arrancaram seu pênis com uma faca. Até o fechamento dessa matéria, os assassinos ainda não haviam sido presos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/03/2023/07:34:26

