Influencer é presa após dar “gravata” na própria mãe

Influencer é presa após agredir a mãe em discussão sobre loja. Entenda o caso | Foto: Reprodução

Influencer é presa após agredir a mãe em discussão sobre loja familiar. Entenda o caso.

De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. Poucas pessoas sabem, mas é possível a caracterização de violência doméstica e familiar nas relações entre mãe e filha, desde que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente.

Uma influenciadora e empresária foi presa, na tarde do último sábado (16), após agredir a própria mãe durante uma discussão sobre a gestão de um estabelecimento comercial da família, localizado em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).

Larissa Cardoso Pires, de 27 anos, é empresária e influencer. Ela tem 35 mil seguidores em seu perfil pessoal e 171 mil na página de sua loja. Neste domingo (17), Larissa foi solta por determinação da Justiça. Nas redes sociais, ela nega que tenha agredido a mãe Silvia de Araújo Cardoso e diz ter apenas se defendido.

Segundo relatos da mãe, a jovem teria partido para cima dela, agredindo-a com unhas e cotoveladas, além de aplicar um golpe conhecido como “gravata”. Após o episódio de agressão, a Polícia Militar foi acionada. Os militares encontraram Silvia com lesões visíveis, como arranhões no pescoço e nos braços.

Larissa, por sua vez, afirmou que a mãe havia invadido a loja e estava se apropriando indevidamente dos equipamentos de pagamento, como as máquinas de cartão de crédito. A polícia prendeu Larissa em flagrante. A mãe recebeu atendimento médico e realizou um exame de corpo de delito.

Durante a prisão, a Polícia Militar informou que não foram encontrados sinais de agressão em Larissa, mas as evidências das agressões cometidas contra Silvia foram suficientes para a autuação da influencer por violência doméstica. A vítima ainda manifestou interesse em processar a filha, além de pedir medidas protetivas de urgência para sua segurança.

Fonte: Metrópoles Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/14:17:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...