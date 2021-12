Na Capital – Festa clandestina com adolescentes em condomínio fechado termina em confusão

– Polícia Militar retirou os adolescentes do lugar (Foto:Via Whatsapp) – Maioria dos participantes contemplava a faixa etária de 14 a 16 anos. O ingresso estava sendo vendido a R$ 50. A Polícia Militar foi acionada para ir ao local

Uma festa com música eletrônica e cerca de 200 adolescentes foi interrompida apenas com a chegada da Polícia Militar em um condomínio residencial de classe média, na Estrada Yamada, no bairro do Benguí, em Belém.

Moradores estranharam a grande movimentação, iniciada a partir das 22 horas desta sexta-feira (10). Segundo informações dos condôminos, o salão de festa havia sido reservado por um outro morador, alegando que seria para um evento familiar. A entrada no condomínio só poderia ser feita com listagem de nomes na portaria. Porém, muitos adolescentes entraram escondidos em veículos, burlando o controle da administração.

Ao checar no salão de festas, moradores confirmaram que estava sendo cobrada entrada de R$ 50 por pessoa. A maioria dos participantes da festa clandestina era de adolescentes entre 14 e 16 anos. A Polícia Militar foi chamada pela administração para interromper a festa e retirar do condomínio os jovens. No momento, os adolescentes chegaram a agredir moradores que tentavam ajudar a PM a retirar os jovens do local. Segundo informações, os adolescentes também estavam consumindo drogas e bebidas em excesso. No local, após a dispersão dos adolescentes, apenas foram encontradas dezenas de garrafas de bebida.

A segurança privada do condomínio acompanhou os adolescentes até a rua Yamada. A administração do condomínio iniciará amanhã apuração com os responsáveis pelo ocorrido. O Conselho Tutelar também foi acionado para ir ao local.

