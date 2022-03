Homem é preso suspeito de furtar equipamentos do Fórum de Acará, no Pará

(Foto:Reprodução) – Segundo as investigações da Polícia Civil, alguns objetos como celulares, notebooks, pen driver e munições foram subtraídos do fórum.

Um homem foi preso suspeito de furtar equipamentos do Fórum da Comarca de Acará, nordeste do estado. As informações são deste domingo (27).

Segundo as investigações da Polícia Civil, alguns objetos como celulares, notebooks, pen driver e munições foram subtraídos do fórum. Também ocorreu uma tentativa de arrombamento do local. (As informações são de g1 Pará — Belém).

A equipe policial, de posse das informações, realizou diligências nos municípios de Castanhal, Mãe do Rio, Concórdia e Acará, onde foi possível apontar que os objetos foram subtraídos pelo vigilante do fórum, funcionário de empresa terceirizada que presta serviços de segurança ao Tribunal de Justiça.

O preso encontra-se à disposição da Justiça e irá responder pelos crimes de peculato doloso, fraude processual e dano qualificado.

