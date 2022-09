Na estreia de Jorginho, Vasco leva virada do Grêmio na Série B

O drama do Vasco fora de casa na Série B teve mais um capítulo neste domingo. Na estreia do técnico Jorginho, o Gigante da Colina levou a virada e perdeu para o Grêmio por 2 a 1, na Arena do Grêmio, pela 29ª rodada.

O Vasco amargou a sétima derrota seguida como visitante na Série B. Agora, a vantagem para o quinto colocado, o Londrina, é de apenas um ponto. É pressão para cima do clube carioca.

Já o Grêmio, que teve a estreia do técnico Renato Gaúcho, dá mais um passo rumo à Série A. O Tricolor Gaúcho, terceiro colocado, chega a 50 pontos, seis a mais do que o Londrina. O Vasco, quarto lugar, continua com 45.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Náutico, nesta sexta-feira, às 19h (horário de Brasília), em São Januário. Já o Grêmio visita o Novorizontino, sexta, às 21h30 (de Brasília).

O Vasco abriu o placar logo aos três minutos. Após cruzamento da esquerda, Marlon Gomes ajeitou para trás. Léo Matos emendou e fez um bonito gol: 1 a 0. Renato Gaúcho precisou mudar aos sete minutos. Campaz sentiu e deu lugar a Thaciano. O Grêmio empatou aos nove. A zaga vascaína afastou cruzamento, mas a bola ficou com Bitello. Ele chutou, a bola desviou em Quintero e traiu Thiago Rodrigues: 1 a 1.

A virada tricolor aconteceu aos 19 minutos. Em contra-ataque, Thaciano acionou Gabriel Teixeira. O atacante carregou a bola e devolveu para o companheiro. O meia bateu na saída de Thiago Rodrigues e fez 2 a 1. Aos 22, Bitello acertou o travessão. Na sequência, Thaciano chutou cruzado, para fora, com perigo.

O Vasco reagiu e quase empatou, aos 29 minutos. Léo Matos cruzou da direita e Nenê emendou de primeira, mas Brenno salvou o Grêmio com grande defesa. O jogo ficou truncado. Aos 47, Nenê cobrou falta e acertou a trave.

No primeiro minuto da etapa final, Gabriel Teixeira cruzou da esquerda. Diego Souza ganhou pelo alto, mas parou em Thiago Rodrigues. Aos 14 minutos, Jorginho fez as primeiras mudanças no Vasco. Ele colocou Bruno Tubarão e Figueiredo. Saíram Alex Teixeira e Marlon Gomes.

O Vasco finalmente criou no segundo tempo. Aos 26 minutos, Nenê cobrou escanteio e Andrey Santos ganhou pelo alto, mas Brenno salvou o Grêmio. Jorginho fez mais duas alterações. Ele colocou Juninho e Fábio Gomes. Saíram Yuri e Raniel.

Nos acréscimos, Gabriel Teixeira ficou cara a cara com Thiago Rodrigues, mas o goleiro do Vasco brilhou. O Grêmio ficou com a vitória e aumentou o drama carioca fora de casa na Série B.

(Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 12/09/2022/

