Duas crianças morrem após naufrágio de canoa em Oriximiná

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) – Os corpos de duas crianças, uma menina de cinco anos e um menino de três, foram encontrados na manhã de domingo (11), no rio Cuminã, em Oriximiná, no oeste paraense.

As crianças são vítimas do naufrágio de uma canoa que transportava sete pessoas e afundou no local no último sábado (10). Cinco passageiros foram resgatados com vida ainda no sábado, segundo informações oficiais repassadas pela Polícia Civil do Pará (PCPA).

Ainda não há confirmação sobre as causas do naufrágio, mas existe a suspeita de que o excesso de passageiros, aliado aos fortes ventos tenham causado o acidente. O caso está sendo investigado pela delegacia do município de Oriximiná. “A embarcação, do tipo canoa, estava com sete pessoas no momento do acidente, destas, cinco foram encontradas com vida ainda no sábado. Os corpos de duas crianças foram encontrados na manhã deste domingo (11). A PC ressalta que está prestando todo apoio às vítimas e segue investigando as circunstâncias do acidente”, disse a PCPA.

O naufrágio da canoa no rio Cuminã, em Oriximiná, ocorreu dois dias após o acidente registrado com a lancha “Dona Lourdes II”, que saiu do Arquipélago do Marajó com destino a Belém e afundou nas proximidades da ilha de Cotijuba, na capital paraense. Vinte mortos já foram confirmados pelas autoridades estaduais até o momento. Buscas seguem sendo realizadas neste domingo.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil, para checar mais informações sobre o ocorrido, mas ainda não teve retorno. (Com informações do O Liberal).

