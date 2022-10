Na estreia de Miguelito, Santos goleia Juventude na Vila e ganha respiro na briga pela Libertadores

Depois de duas derrotas seguidas, o Santos se reencontrou com a vitória nesta segunda-feira. Atuando na Vila Belmiro, o Peixe superou o Juventude por 4 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Braga (duas vezes), Marcos Leonardo e Madson anotaram os gols dos mandantes. Bruno Nazário descontou.

A partida ainda marcou a estreia de Miguel Teceros, mais conhecido como Miguelito. O meia boliviano é uma das grandes promessas das categorias de base do Alvinegro Praiano. O jogador de 18 anos entrou já no segundo tempo, após pedidos da torcida.

Com o resultado, o clube paulista subiu para a 11ª colocação do torneio, com 40 pontos, oito a menos que o Athletico-PR, que abre a zona de classificação à Libertadores de 2023. O Ju, por sua vez, segue afundado na lanterna, com 20 pontos.

O Santos volta a campo agora na próxima segunda-feira, quando visita o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Estádio Nabi Abi Chedid a partir das 20 horas (de Brasília). Já o Juventude recebe o Atlético-GO no domingo, às 18 horas.

O jogo – Mesmo atuando com o apoio de seus torcedores, os mandantes iniciaram o primeiro tempo com muitas dificuldades para se impor. Assim, os visitantes aproveitaram para se arriscar. Com apenas um minuto, Moraes finalizou de longe e obrigou João Paulo a fazer boa defesa. Aos 18, Chico cobrou falta da entrada da área e carimbou a trave.

Do outro lado, o Peixe até rondava a área dos gaúchos, mas não conseguia furar a marcação. Contudo, logo na primeira chance real, a rede balançou. Ângelo fez jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro. A defesa afastou nos pés de Sánchez, que bateu de primeira para a defesa de Pegorari. No rebote, Lucas Braga chutou firme e abriu o placar aos 24 minutos.

O empate quase saiu logo na sequência. Pitta recebeu ótimo cruzamento por trás da marcação e cabeceou firme. Atento, João Paulo agarrou.

O donos da casa responderam na mesma moeda. Ângelo cruzou pela esquerda e achou Lucas Braga. O atacante subiu mais que a defesa e desviou por cima.

Na volta do intervalo, o Santos voltou mais aceso. Com apenas dois minutos, Marcos Leonardo foi acionado na intermediária e finalizou com perigo. Já aos oito, o atacante não perdoou. O camisa 9 recebeu ótimo lançamento de Ed Carlos, ganhou de Paulo Miranda e tocou de cobertura para marcar um golaço e ampliar.

E não demorou para a vantagem aumentar. Com 17 minutos, Felipe Jonatan cobrou falta com veneno e Madson se antecipou à marcação para cabecear para o fundo da meta.

Mesmo com a larga vantagem, o Alvinegro Praiano seguiu empilhando boas chances. Aos 23, Ângelo enfiou belo passe de três dedos para Marcos Leonardo, que invadiu a área e finalizou pela esquerda. Na sequência, Sandry arriscou da intermediária e parou em Pegorari.

Já aos 30, Ângelo recebeu ótimo passe de Lucas Braga, invadiu a área e deixou na medida para o camisa 30, que só precisou completar para o gol vazio para ampliar.

Dois minutos depois, o Juventude diminuiu o prejuízo. Bruno Nazário foi acionado na entrada da área e soltou um foguete para descontar.

Com 34 minutos, Orlando Ribeiro promoveu a estreia de Miguelito. O meia de apenas 18 anos entrou muito aplaudido pela torcida santista e correspondeu bem. Aos 40, o boliviano pegou a bola na direita, cortou para o meio e chutou para a defesa de Pegorari.

A partir de então, o Santos apenas controlou a posse de bola até o apito final do árbitro, confirmando a goleada sobre o lanterna do campeonato. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 11/10/2022/07:27:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...