Palmeiras sofre empate do Atlético-GO e fica com 10 pontos de vantagem na liderança

(Foto:Reprodução) – Na noite desta segunda-feira, o Palmeiras visitou o Atlético-GO e ficou no empate em 1 a 1, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Antônio Accioly, o Verdão saiu na frente com Murilo, mas Shaylon buscou a igualdade para o Dragão. O empate mantém a invencibilidade da equipe de Abel Ferreira como visitante na competição.

O Palmeiras segue na liderança, agora com 67 pontos, mas vê a vantagem cair de 12 para 10 pontos, já que o vice-líder Internacional venceu na rodada e chegou a 57. Já o Atlético-GO segue em situação complicada na zona do rebaixamento, com 29 pontos, na 18ª colocação.

As duas equipes voltam a campo apenas no próximo domingo. Às 16 horas (de Brasília), o Palmeiras recebe o São Paulo em clássico que será disputado no Allianz Parque. Mais tarde, às 18 horas (de Brasília), o Atlético-GO visita o Juventude, no Alfredo Jaconi.

O jogo – Mesmo fora de casa, o Palmeiras começou a partida controlando as ações ofensivas nos minutos iniciais, mas não conseguia transformar o volume em oportunidades claras. Assim, a primeira boa chance do jogo foi do Atlético-GO. Aos nove minutos, Luiz Fernando recebeu em velocidade e driblou Weverton na lateral da área. O atacante finalizou para o gol, mas Gustavo Gómez apareceu em cima da linha para salvar o Verdão de cabeça.

O Palmeiras só colocou o goleiro adversário para trabalhar aos 20 minutos, quando Piquerez cruzou com veneno, a bola passou por Gustavo Scarpa e obrigou Renan a fazer grande defesa. Contudo, o Atlético-GO seguiu bem postado na defesa e impediu novas chegadas palmeirenses.

O Dragão ainda aproveitou o espaço nas costas da defesa adversária para assustar mais uma vez. Aos 33 minutos, Luiz Fernando deu ótimo lançamento para Wellington Rato, que tentou driblar Weverton, mas o goleiro palmeirense desarmou o atacante com a ponta dos dedos.

Se não estava fácil furar a defesa adversária, o Palmeiras apostou então em outras armas importantes. Aos 39 minutos, Gustavo Scarpa finalizou de fora da área e viu Renan fazer grande defesa e mandar para escanteio. No minuto seguinte, Murilo recebeu cruzamento e cabeceou para nova defesa do arqueiro atleticano.

As duas equipes voltaram sem alterações depois do intervalo, e o Palmeiras abriu o placar logo aos três minutos, naquele que tem sido um dos pontos fortes da equipe na temporada. Gustavo Scarpa cobrou escanteio com veneno, e Murilo subiu livre para cabecear e colocar o Verdão em vantagem.

Depois do gol palmeirense, o Atlético-GO tentou responder aos dez minutos, quando Churín recebeu dentro da área e tentou a finalização, mas Weverton fez defesa segura e colocou para escanteio.

Aos poucos, o time da casa conseguiu ficar mais no campo de ataque até chegar ao empate, aos 19 minutos. Dudu recebeu nas costas da zaga pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Weverton cortou parcialmente, mas a bola sobrou para Shaylon, que finalizou para o gol aberto e igualou o placar.

Na busca pelo gol da vitória, o Palmeiras voltou a assustar o adversário novamente na bola parada, aos 27. Gustavo Scarpa cobrou falta com veneno na entrada da área e viu a bola tirar tinta do travessão. Já na reta final, Abel Ferreira colocou Merentiel e Rafael Navarro em campo, e as principais oportunidades vieram pela bola aérea, mas nenhum delas foi convertida em gol, e o duelo terminou empatado em 1 a 1. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: César Greco/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 11/10/2022/07:33:53

