Na volta à Série A, Internacional vence Bahia com dois de Nico Lopez

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: divulgação) – O Internacional voltou a entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro durante a tarde deste domingo. No Estádio Beira-Rio, com gols marcados pelo inspirado atacante uruguaio Nico Lopez, o time colorado dominou a partida e ganhou do Bahia por 2 a 0.

Colocado no lugar do lesionado Rossi ainda no primeiro tempo, Lopez decidiu a estreia do Inter no torneio nacional com um gol em cada etapa. Com o resultado diante do Bahia, o time de Porto Alegre anota seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro.

Pela segunda rodada do certame, às 16 horas (de Brasília) de sábado, o Bahia volta a campo para tentar a reabilitação contra o Santos, no Estádio da Fonte Nova. Já o Internacional viaja para duelar com o Palmeiras às 16 horas de domingo, no Pacaembu.

Escalado como titular pelo técnico Odair Hellmann, Rossi sentiu um problema na virilha após finalizar logo aos oito minutos do primeiro tempo e acabou substituído por Nico Lopez. Com a entrada do uruguaio, o setor ofensivo do Internacional passou a fluir melhor.

O time colorado conseguiu inaugurar o marcador diante do Bahia aos 37 minutos do primeiro tempo, justamente com Nico Lopez. O meia D’Alessandro avançou pela esquerda e tocou para o volante Patrick, que cruzou para cabeçada certeira do uruguaio na primeira trave.

O Internacional aumentou sua vantagem no marcador aos 15 minutos do segundo tempo, novamente com o substituto de Rossi. Em tabela com o companheiro Edenilson, Nico Lopez recebeu dentro da área do Bahia e chutou na saída do goleiro Douglas para marcar.

Na tentativa de melhorar o rendimento de sua equipe, o técnico Guto Ferreira trocou Vinícius, Zé Rafael e Marco Antônio por Régis, Allione e Júnior Brumado no segundo tempo. No entanto, o Bahia não conseguiu ameaçar o gol defendido por Marcelo Lomba.

