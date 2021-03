Inter sofre gol no fim e fica apenas no empate com o Pelotas pelo Gauchão

Nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional ficou apenas no empate com o Pelotas-RS, por 2 a 2, fora de casa, e perdeu o 100% de aproveitamento no torneio.

A primeira etapa foi movimentada no Estádio Boca do Lobo. Com 20 minutos de jogo, Marcelo recebeu pela direita e mandou direto para o gol, surpreendendo o goleiro Daniel, que não conseguiu fazer nada para evitar que os mandantes abrissem o placar.

Os visitantes, no entanto, foram rápidos na resposta. Apenas nove minutos depois, Johnny aproveitou o bom cruzamento de Guilherme Pato e testou firme para deixar tudo igual.

No segundo tempo, o Inter voltou melhor. Com isso, não demorou para sair a virada. Com o relógio marcando 28 minutos, Lucas Ramos dominou pelo meio e bateu colocado. No meio do caminho, a bola desviou na defesa e matou o goleiro.

A alegria dos colorados, no entanto, durou pouco. Isso porque, aos 46, Marcelo cruzou rasteiro, Marcão desviou de letra e Itaqui empurrou para o fundo do gol para empatar no apagar das luzes.

Com o resultado, o Colorado está na terceira colocação do Gauchão, com quatro pontos. Já o Pelotas está em oitavo, com dois.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

