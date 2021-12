‘Não dá para pegar uma metralhadora?’, sugere Ratinho ao criticar deputada do PT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto: Reprodução) – O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, sugeriu ‘pegar uma metralhadora’ contra a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN). Durante o programa de rádio do apresentador, na quarta-feira (15), Ratinho criticou um projeto de lei, apresentado pela parlamentar, que acaba com os termos “marido e mulher” em celebrações de casamento.

