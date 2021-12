Governo do Estado assina convênio para reforma e ampliação do Hospital Municipal de Novo Progresso

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), assina nesta quarta-feira (15), às 13h, convênio para reforma, adequação e ampliação do Hospital Municipal de Novo Progresso. Por meio da parceria será realizada a construção do bloco de serviços, ampliação e reforma da ala de urgência emergência, bem como serão reformados piso, forro, pintura e instalações elétricas.

O Governo do Estado, em compromisso com a população de Novo Progresso e região, está liberando de imediato o valor de R$ 600 mil para que as obras sejam retomadas.

O Governo do Pará e a Prefeitura de Novo Progresso, na região Sudoeste, firmaram dois convênios nesta quarta-feira (15) para obras de infraestrutura no município. Os documentos preveem a reconstrução e adequação do Hospital Municipal e a construção de galerias pluviais na Avenida Jamanxim e Rua Cristalina, ambas no centro da sede de Novo Progresso.

“Liberamos o recurso para essa obra tão esperada do Hospital Municipal, que representam mais de R$ 2,6 milhões, além da parceria para recuperação da Escola Waldemar Lindermayer, parcerias para a agricultura familiar com equipamentos chegando, além de pavimentação de ruas e o compromisso de finalizar a Escola Tecnológica de Novo Progresso. Também garantimos a construção de galerias de duas importantes vias da cidade“, informou o governador Helder Barbalho, que cumpriu agenda de trabalho no município.

Mobilidade e saneamento – Com investimento de R$ 1,2 milhão, outro convênio firmado pelo Estado vai viabilizar as obras na Avenida Jamanxim e na Rua Cristalina, que facilitarão o escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos e garantindo mais qualidade de vida para a população local. Os serviços serão executados pela Prefeitura de Novo Progresso.

Na Avenida Jamanxim a situação é alarmante quando chove, já que as pessoas precisam trafegar em meio à lama e aos alagamentos. “Quando cai a chuva a gente tem que esperar a água baixar para sair ou meter o pé na lama. Imagina passar aqui as 5 h da manhã para ir trabalhar e colocar o pé na água suja e lama? Eu espero que realmente melhore com essa obra e o apoio do governo”, disse a doméstica Sueli Ribeiro, 38 anos, que mora na Avenida Jamanxim há cinco anos.

A situação não é diferente na Rua Cristalina, que também alaga em decorrência das chuvas e ausência de galerias pluviais. “A situação dessa rua está péssima: muito alagamento, esgoto e mau cheiro. Na semana passada, a água com esgoto veio parar dentro de casa. Fiquei feliz em saber que o problema pode ser resolvido agora”, acrescentou a comerciante Eliseth Kuniaski, 42 anos, que mora na rua há três meses.

Parceria – O prefeito do município, Gelson Dill, agradeceu ao Estado pelos convênios que vão melhorar a infraestrutura do município. “A parceria do governo do Estado com a minha gestão tem sido um dos pilares fundamentais, porque hoje estamos colhendo o fruto desses convênios, com a construção das galerias e a reconstrução do hospital da cidade, duas coisas que estávamos precisando bastante”, frisou o gestor municipal.

Participaram da agenda de trabalho em Novo Progresso o titular da Sedap (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca), Giovani Queiroz; o secretário regional de Governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto; os deputados estaduais Heraldo Pimenta e Hilton Aguiar; deputado federal Osório Juvenil e autoridades locais.



Fonte:Agencia Pará

