NASA apresenta o Marsmobile, jipe feito para andar em Marte

O veículo tem um motor elétrico, painéis solares e ainda uma bateria de 700 volts, estando dividido em duas partes. A da frente é para observar e fazer o reconhecimento do território, a de trás é um verdadeiro laboratório que permitirá aos astronautas analisar o que for surgindo durante exploração do terreno

O veículo, segundo o International Business Times, tem rodas todo-o-terreno. Mais do que um meio de transporte, é um laboratório sobre rodas, pois está equipado com sistemas de navegação e comunicação e é capaz de criar e manter a atmosfera necessária para a sobrevivência dos astronautas.

A NASA apresentou, no Kennedy Space Center no último fim de semana, o jipe que foi criado para explorar o planeta Marte.

