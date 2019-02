Nasce primeira filha de César Menotti e cantor comemora

(Foto: Reprodução/Instagram)- César Menotti está feliz da vida. O cantor sertanejo, que faz dupla com Fabiano, usou sua conta no Instagram na manhã desta terça-feira, 01 de maio, para anunciar aos seguidores o nascimento de sua primeira filha, fruto de seu casamento com Theonília.

A menina, que se chama Maitê, veio ao mundo às 3h45 para alegria da família e felicidade do pai famoso. “Hoje às 3h45 da manhã nasceu um pai, sim, pois até a chegada da Maitê eu não existia como pai. Glórias a Deus, que tenhamos sabedoria pra educá-la”, escreveu o sertanejo.

O cantor postou uma foto na maternidade segundo a pequena em seus braços. Casados há 10 anos, César anunciou a gravidez de sua esposa por meio das redes sociais. Ele contou a novidade para seus fãs em dezembro do ano passado, quando a esposa já estava no quarto mês de gestação.

CÉSAR MENOTTI PASSA POR APUROS EM AVIÃO E CONTA DETALHES

Cesar Menotti, da dupla com Fabiano, fez questão de falar por meio de seu Instagram os momentos de tensão que passou durante um voo. O sertanejo não perdeu tempo e aproveitou o post para agradecer ao apoio dos militares da base da Força Aérea Brasileira (FAB), localizada na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso no Pará.

“Quero expressar aqui minha gratidão a todos os militares da Base Aérea do Cachimbo. Quando nosso avião deu pane e o piloto declarou emergência pra pouso fiquei tenso, quando ele disse que tínhamos autorização pra pousar na Base Aérea do Cachimbo fiquei aliviado pois ‘sabia que eles estariam lá’, a Força Aérea Brasileira. Minha gratidão ao Coronel Dall’Agnol, @joelsonnery e todos os militares da @fab_oficial que estiveram com suas mãos estendidas pra nós no momento da necessidade. Essa experiência me torna mais patriota. Que Deus abençoe nossos heróis da Força Aérea Brasileira. #FAB #serradocachimbo #solidariedade #vocelutacomotreinou”, disse ele.

Vale dize que no fim do ano passado, o cantor anunciou que ele e sua esposa Theonilha Menotti seriam papais: “Mesmo estando casados há quase dez anos, esta foi nossa primeira tentativa e olha só a supresa! Estamos muito felizes e gratos por sermos tão abençoados”, disse o cantor.

Fonte:TV Foco/Kelly Araujo

