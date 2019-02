“Foi para valer”, diz paraense Antonio Kaio sobre beijo na boca da cantora Pabllo Vittar

Foto:(Reprodução Internet).

O modelo e fotógrafo paraense beijou a artista no clipe “Seu Crime” lançado na última segunda-feira, dia 4

O beijo que o modelo e fotógrafo paraense Antonio Kaio deu na cantora Pabllo Vittar no clipe “Seu crime” foi para valer. Em entrevista para o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, o paraense disse que tem uma “amizade colorida” com Vittar. O clipe já ultrapassa os dois milhões de visualizações apenas no terceiro dia.

“O beijo não foi técnico, foi para valer! E foram vários, em difeentes situações, cortados na edição final”, contou.

Kaio conheceu Vittar quando a artista visitou a capital paraense para um show. De acordo com Kaio, os dois ficam “ainda hoje quando dá”.

Ele disse ainda que a Vittar tem a vida dela e não há cobranças ou ciúmes excessivos no relacionamento. O plano de Kaio é ir para São Paulo atrás de mais oportunidades no ramo de fotografia de moda.

