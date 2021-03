Nascidos em janeiro podem sacar o Renda Pará; veja calendário

(Foto:Bruno Cecim / Agência Pará) – Estado renovou o repasse de R$ 100 para amenizar o impacto no orçamento familiar

Saques no programa ocorrem de acordo com aniversário do beneficiado (Bruno Cecim / Agência Pará)

Continua nesta sexta-feira, 12, o pagamento da segunda etapa do programa Renda Pará para os nascidos no mês de janeiro, iniciado ontem (11).

Com a necessidade de aumentar as medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus no Estado, o governo do Pará renovou o repasse de R$ 100 para amenizar o impacto no orçamento familiar, sobretudo com a alta de preços de itens de primeira necessidade, como alimentos e medicamentos. Os próximos a receber são os nascidos no mês de fevereiro, com direito ao pagamento na próxima segunda e terça-feira (15 e 16).

Aline Trindade dos Santos, 46 anos, foi logo cedo na agência Belém-Centro do Banco do Estado do Pará (Banpará), onde o recurso é liberado. “Dou aula de reforço e atendo pacientes em domicílio, como técnica de enfermagem. Ajudou bastante porque estamos precisando muito.

Está tudo caro. Nessa pandemia, perdi muitos pacientes e alunos pelo risco da doença. Então estou precisando desse dinheiro para pagar minhas contas, fazer compras para dentro de casa. Primeiramente, alimentos hoje estão muito caros”, desabafou a autônoma.Moradora de Icoaraci, ela recebe o benefício pela segunda vez e fala de outras dificuldades que vieram com a chegada do inverno amazônico.

“Meu marido é pedreiro. Estamos atrás de outros benefícios porque nossa casa está toda rachada por causa do período de chuva”, conta a mãe de dois adolescentes.

Situação parecida vive Lindalva Santos, 39 anos, dona de casa, que também é beneficiada com R$ 100 pela segunda vez. “Minha amiga me avisou que ia cair de novo. Foi ótimo o atendimento, bem rápido, como deve ser nesse momento. Vou comprar remédio para minha filha que está doente”, contou a moradora do bairro do Guamá.

O secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Inocêncio Gasparim, informou que serão mais R$ 100 milhões distribuídos a todas as famílias que recebem o Programa Bolsa Família, sendo R$ 100 por família em todo o Estado.

“Através do programa, o governo complementa a renda de, aproximadamente, 957 mil unidades familiares. Esse programa, somado a outras ações emergenciais do governo, tem contribuído no enfrentamento desse momento gravíssimo de bandeiramento vermelho no Estado, onde famílias que não tem nada, que estão em extrema vulnerabilidade, passam a ser tratadas com prioridade”, frisou o titular da Seaster.Calendário de pagamento da segunda etapa do Renda Pará:

Aniversário Data de pagamento

Janeiro 11 e 12/03

Fevereiro 15 e 16/03

Março 17 e 18/03

Abril 19 e 22/03

Maio 23 e 24/03

Junho 25 e 26/03

Julho 01 e 05/04

Agosto 06 e 07/04

Setembro 08 e 09/04

Outubro 12 e 13/04

Novembro 14 e 15/04

Dezembro 16 e 19/04

