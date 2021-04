Nascidos em outubro e junho recebem auxílios do Fundo Esperança e Renda Pará a partir desta terça (20)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O recurso oxigena o empreendimento do arquiteto. “Em função desses juros baixos, da facilidade da forma de pagamento, isso, querendo ou não, injeta um capital que você teoricamente não estava preparado agora, neste período de pandemia, então vai fazer com que a gente dê um gás nesse período de instabilidade”, completa o empresário.

No ramo da construção civil, a empresa de Eron Matos foi, entre tantas, afetada pela pandemia com a diminuição de obras e execução de projetos. O arquiteto enxerga no Fundo Esperança a oportunidade de reestruturar o negócio.

O calendário de saque do Fundo Esperança e Renda Pará alcança nova remessa de beneficiários a partir desta terça-feira (20). Pessoas físicas nascidas ou jurídicas constituídas no mês de outubro já podem sacar o Fundo Esperança. Já o Renda Pará inicia o atendimento a pessoas nascidas também em outubro (R$ 100) e em junho (R$ 500).

