‘Neguinho’ quase tem a mão decepada no bairro Piracanã em Itaituba, no PA

Segundo informações, ele teria invadido uma residência para roubar e foi interceptado pelo dono. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (22).

Por volta das 20h15 desta quarta-feira (22), a guarnição foi acionada para verificar uma confusão em uma residência na vigésima sexta rua, no bairro Piracanã, em Itaituba no Sudoeste do Pará.

Segundo informações, Jackson André Batista de Aquino, vulgo “Neguinho” teria invadido a residência do Sr Francisco, para roubar objetos.

Segundo o Sr Francisco, para evitar o crime, o mesmo pegou um facão e desferiu alguns golpes contra Jackson, e um dos golpes teria quase decepado suas mãos, e uma delas ficando só por um “fio de pele”.

Em decorrência disso, o dono da residência foi apresentado na delegacia de polícia civil para os devidos procedimentos legais.

Já o Jackson, quem tem várias passagens pela polícia, por esses delitos, foi encaminhado para o hospital regional do Tapajós para avaliação médica, e posteriormente após alta médica será ouvido na delegacia de polícia.

Vale ressaltar que ‘Neguinho’, estava preso na casa penal em regime fechado durante seis meses, e no dia 21/11/2023 por volta das 15h30 recebeu seu alvará de soltura, para cometer os mesmos crimes.

Fonte: Plantão 24horas News / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/13:50:51

