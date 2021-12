PM prende em flagrante professor de Parauapebas por exploração sexual de dois adolescentes

(Foto/Crédito: Reprodução/Correio de Carajás) – Raemison Marques Cardoso, 26 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) por corrupção ativa e exploração sexual de menores em Parauapebas, sudeste do Pará, nesta terça-feira, 21, e encaminhado para a Cadeia Pública da cidade no dia seguinte.

O acionamento teve início após um homem informar aos policiais que avistou uma movimentação estranha dentro de um carro que estava parado no acostamento da estrada da Palmares.

Com isso, os militares se dirigiram até o local e encontraram Raemison, que é professor da rede municipal de ensino de Parauapebas, junto com dois adolescentes. A Polícia afirmou que um deles tinha 16 anos e estava se vestindo no momento da abordagem. (As informações são do Correio de Carajás)

O professor não explicou o que teria acontecido, mas o adolescente de 16 anos disse que o acusado teria proposto para os dois jovens que entrassem no automóvel e participassem de um encontro com algumas garotas. Durante o percurso, Raemison ofereceu cerca R$ 50 para os dois jovens se realizassem práticas sexuais com ele.

Segundo a PM, o suspeito ofereceu o próprio carro aos militares que o flagram para não ser preso. Raemison Cardoso foi encaminhado à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil e atuado por exploração sexual.

Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...