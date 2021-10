Nelson Santos,pioneiro de Novo Progresso, morre vítima de câncer aos 79 anos

O morador do município de Novo Progresso (PÁ), Nelson Santos, 79 anos, morreu nesta terça-feira, 13 de outubro de 2021, estava tratando de um câncer a mais de 50 dias. (Foto:Reprodução)



Nelson era pioneiro do município de Novo Progresso, foi um dos primeiros moradores do Bairro Canaã, onde chegou com a família em 1981. Nelson junto com outros fundadores construíram a primeira igrejinha de Santa Luzia em nosso município. Morador há mais de 40 anos em novo progresso.

Seu corpo foi velado na Capela Santa Luzia e o sepultamento aconteceu agora pouco após missa de corpo presente no cemitério municipal.

Prefeitura emitiu mensagem de pesar

Nota de pesar pelo falecimento de um pioneiro de Novo Progresso.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, através do Prefeito Gelson Dill e seu vice Marconi da Unika, é com pesar que lamenta o falecimento do Sr. Nelson dos Santos ocorrido na tarde desta quarta-feira feira, dia 13 de outubro 2021.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando os mais sinceros votos de consolo pela grande perda e agradecemos à dedicação e o empreendedorismo prestado ao Município, sendo também um dos pioneiros em Novo Progresso.

Nelson dos Santos foi morador da região por mais de 40 anos. Pessoa que, com seu jeito discreto, colaborou com o início do desenvolvimento do município. Homem de fé, auxiliou na construção da primeira igrejinha da cidade. Será lembrado pelo seu legado e trabalho realizado em prol do nosso município.

Amigos e parentes postaram no facebook a perca

